Сенатор Епифанова рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году

В 2025 году в России изменится порядок назначения пенсии. Теперь она будет доступна только тем, кто имеет право на льготы, а также гражданам с длительным трудовым стажем, многодетным матерям, работникам вредных производств и тем, кто решил отложить выход на пенсию.