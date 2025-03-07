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Сенатор Епифанова рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году

В 2025 году в России изменится порядок назначения пенсии. Теперь она будет доступна только тем, кто имеет право на льготы, а также гражданам с длительным трудовым стажем, многодетным матерям, работникам вредных производств и тем, кто решил отложить выход на пенсию.

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