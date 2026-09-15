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Свадебный кортеж перекрыл проезд в Красноярске ради игры в нарды

Свадебный кортеж перекрыл проезд в Красноярске ради игры в нарды

Молодожены сыграли в нарды на капоте автомобиля, перекрыв движение на проезжей части в Красноярске. Об этом сообщил телеграм-канал « 112 ».

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