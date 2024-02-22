Сочетание спорта и технологий. Что такое "Игры Будущего", которые стартовали в Казани

20 февраля игры открыл президент России Владимир Путин 20 февраля в Казани стартовали первые в мире "Игры Будущего" – международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту, где представлена 21 дисциплина.
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