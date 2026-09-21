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Пиявки, кровь маралов и минус 150: на что звёзды идут ради молодости

Пиявки, кровь маралов и минус 150: на что звёзды идут ради молодости

Ради молодости звёзды готовы на крайние меры — от ванн с кровью маралов и медицинских пиявок до охлаждения почти до минус 150 градусов и многолетних пластических операций.

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