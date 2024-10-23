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«Ночь искусств-2024»: что готовит Музей обороны Севастополя

«Ночь искусств-2024»: что готовит Музей обороны Севастополя

3 ноября Музей обороны Севастополя присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Будут работать интерактивные площадки, где гости узнают интересные факты о медицине в годы Великой Отечественной войны, советском и трофейном оружии, смогут изучить азбуку Морзе и написать фронтовые письма.

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