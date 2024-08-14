СМИ узнали об ордере на арест украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии в начале лета выдала первый ордер на арест первого подозреваемого после расследования обстоятельств подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», им назван гражданин Украины Владимир З.
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