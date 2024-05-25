Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сами виноваты, что не рожаете – депутат Госдумы обвинил славян России в засилье мигрантов

Сами виноваты, что не рожаете – депутат Госдумы обвинил славян России в засилье мигрантов

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Комментарии
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И
Искандер
Просто Армения станет вилайетом Турции.
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1 час.
alik3456 Джексон
Обязательно на клумбах. Дети это цветы жизни.
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1 час.
Владимир
&quot;у нас нет претензий к нашим татарам, бурятам, якутам: они возникают исключительно к приезжим ИНО-культурцам, которые не желают в НАШЕЙ стране жить по НАШИМ Законам и обычаям.&quot;  Вопрос почему нет претензий у тех, кто должен обеспечивать отсутствие претензий у нас (у населения), почему не исполняются должностные обязанности и почему за это они не несут наказания. Я думаю, что вопрос в этом.
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28 мин.

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