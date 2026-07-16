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«Киевляне давно уже враги украинского народа». Ходаковский об отставке Фёдорова и киевских протестах

«Киевляне давно уже враги украинского народа». Ходаковский об отставке Фёдорова и киевских протестах

Основатель бригады «Восток», заместитель начальника Росгвардии по ДНР, генерал-майор Александр Ходаковский прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова, а также прошедшие в Киеве акции в его поддержку.

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