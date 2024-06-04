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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Сидор Сидоров
    Хоть один правду с трибуны сказал и дельные вещи предлагает. Молодец!!! БРАВО!!!"Диаспоры следует...
  • star
    БРАВО,так держать -очистим Родину от пришлых вместе с их покровителями"Диаспоры следует...
  • николай лейчинский
    Личное мнение : после того , как ты , Кедми ,  обосрался - ты не интересен стал , как Галкин со старухой .  Ты - жид ...США через два мес...

Сомнений не осталось. Страны БРИКС отберут у США "внешнеполитическую кувалду". План уже разработан

Сомнений не осталось. Страны БРИКС отберут у США "внешнеполитическую кувалду". План уже разработан

© AP Photo / Jerome DelayСегодня 2,1K прочитали Не осталось никаких сомнений в намерении БРИКС создать альтернативную финансовую систему, пишет RS.

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