Сомнений не осталось. Страны БРИКС отберут у США "внешнеполитическую кувалду". План уже разработан

© AP Photo / Jerome DelayСегодня 2,1K прочитали Не осталось никаких сомнений в намерении БРИКС создать альтернативную финансовую систему, пишет RS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия завязла под Волчанском - резервы липнут в "паутине": Сводка с фронтов СВО
- "Катастрофическое событие": На Украине массированным ударом уничтожено "крупнейшее в мире" газохранилище. Его использовали страны ЕС - эксперт
- "Кажется, игра окончена": Россия ударила по секретному центру НАТО на Украине. "Майор Гром" раскрыл детали
Свежие комментарии