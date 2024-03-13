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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Главврач-кардиолог в мурманской больнице объяснила, почему не ведет прием при отсутствии профильного специалиста

Главврач-кардиолог в мурманской больнице объяснила, почему не ведет прием при отсутствии профильного специалиста

КОВДОР, 13 марта, ФедералПресс. Жители города Ковдор Мурманской области спросили у главврача местной больницы Анастасии Марущак о том, почему она, имея специализацию кардиолога, не ведет по ней прием в клинике.

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