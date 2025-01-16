Россиянам объяснили, как ожирение может привести к слабоумию

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. Избыточный вес может увеличивать вероятность появления деменции – процесса, сопровождающегося ухудшением умственных способностей, включая потерю памяти и затруднения с ориентацией во времени и пространстве.
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