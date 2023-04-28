Ветеринар рассказал, как подготовить кошку к поездке на дачу

Питомцу необходимо иметь при себе вещи так же, как и человеку. Пригодится даже аптечка. При поездке на дачу с кошкой необходимо взять с собой все, что она любит: игрушки, миски, когтеточка, лежанка и домик.
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