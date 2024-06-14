Экскурсия в музей истории "завода заводов"

Накануне Дня России студенты Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина, на базе которого действует местное отделение Свердловского РО СоюзМаш России, побывали в музее истории Уралмашзавода.
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