В столовой школы Троицка, где подавали суп с «нестандартным» белком, выявили множество нарушений

Прокуратура требует устранить многочисленные нарушения при организации питания школьников в Троицке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку информации о том, что учеников городской школы №7 кормят некачественными продуктами.