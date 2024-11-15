В столовой школы Троицка, где подавали суп с «нестандартным» белком, выявили множество нарушений

Прокуратура требует устранить многочисленные нарушения при организации питания школьников в Троицке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку информации о том, что учеников городской школы №7 кормят некачественными продуктами.
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