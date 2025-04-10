Суперяхты российских олигархов шпионят за подлодками: в Британии раздувают новый шпионский скандал

БлокнотРУ Британские военные обнаружили в территориальных водах страны сенсорные устройства, которые, как они считают, могут использоваться Россией для отслеживания движения британских атомных подлодок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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