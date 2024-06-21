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Канте признан лучшим в матче Нидерланды – Франция. Только у Нголо две награды на Евро-2024

Канте признан лучшим в матче Нидерланды – Франция. Только у Нголо две награды на Евро-2024

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил французский хавбек Нголо Канте. Он не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 93% и пробежал 11 километров (максимальная скорость – 33,3 км/ч).

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