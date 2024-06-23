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Как у Рианны или Джей Ло: выбираем сандалии гладиатора

Фото: Соцсети Вряд ли можно найти человека, который не разглядывал бы однажды сандалии с огромным количеством ремешков и перепонок, размышляя, нравятся ли они или скорее наоборот? Если при одном только упоминании словосочетания «гладиаторские сандалии» вы погружаетесь в калейдоскоп моды середины прошлого века, будьте уверены, вы не одиноки.

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