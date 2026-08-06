Массовый сбой интернета зафиксирован в России

Не работают сайты Wildberries, Ozon, Яндекс, Авито, Ростелеком, Roblox, РЖД, ИВИ, MAX и другие. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ростовской и Тюменской областей.
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