Массовый сбой интернета зафиксирован в России

Не работают сайты Wildberries, Ozon, Яндекс, Авито, Ростелеком, Roblox, РЖД, ИВИ, MAX и другие. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ростовской и Тюменской областей.