В 2026 году Подмосковье официально включили в список винодельческих регионов страны. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил на V Российском винодельческом форуме, который проходит в Геленджике с 21 по 23 октября.
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