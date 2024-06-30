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Президентские выборы в Молдове – отчаянная попытка Санду сохранить власть

Президентские выборы в Молдове – отчаянная попытка Санду сохранить власть

Совсем немного времени осталось до начала избирательной кампании по выборам президента Республики Молдова, и уже в ближайшее время станет понятно, насколько широк будет круг кандидатов на высший государственный пост и кто из выдвинувшихся кандидатов сможет реально претендовать на выход во второй тур выборов, вероятность которого более чем велика.

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