"Финансовая пирамида". Глава "Жилфонда" рассказал, руководил ли он работой Авдюхиной

Глава "Жилфонда" Чернокульский рассказал, что Авдюхина оформляла "личные" займы, которые не имеют отношения к организации Финансовой пирамидой назвал схему экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной директор новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский, который выступил в качестве свидетеля на суде 5 февраля 2025 года.