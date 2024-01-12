В Новосибирске на месте частного сектора на Кирова хотят построить ЖК эконом-класса

Под снос в Новосибирске должны пойти порядка 350 частных жилых домов.Конкурс на комплексное развитие территории в границах улиц Кирова, Грибоедова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала объявила мэрия Новосибирска.
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