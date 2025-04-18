Рогов: Заявление Киева о контроле Запорожской АЭС с США — абсурд

Владимир Рогов назвал абсурдными заявления Киева о совместном с США контроле над Запорожской АЭС. Атомная станция, перешедшая в собственность РФ, находится в Запорожской области России после референдума 2022 года, что Киев не признает.
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