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Средства ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ на Кубани

Средства ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ на Кубани

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru Киевский режим попытался атаковать Краснодарский край при помощи беспилотников, однако средства ПВО сбили вражеские дроны, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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