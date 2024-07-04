Средства ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ на Кубани

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru Киевский режим попытался атаковать Краснодарский край при помощи беспилотников, однако средства ПВО сбили вражеские дроны, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии