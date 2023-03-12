Военное обозрение

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Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ Ореховов-Васильевку и вышли на окраины Зализнянского

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ Ореховов-Васильевку и вышли на окраины Зализнянского

Наступающие к северу от Артемовска штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль населенный пункт Орехово-Василевка, расположенный всего в 15 км от Часового Яра.

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