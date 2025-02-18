В Тульской области полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркосодержащих растений в крупном размере

Оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Суворовский» и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области установлен 36-летний местный житель, подозреваемый в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений и их хранению.
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