"Они наших детей бьют, а мы им автобусы раздаем": Россия подарила Киргизии 100 школьных автобусов. Нам больше некуда деньги девать?

Интересная жизнь с Vera Star Удивительные вещи происходят в России. Пока вся страна жалуется на засилье мигрантов и резко возросший уровень этнической преступности, российские чиновники в очередной раз демонстрируют аттракцион невиданной щедрости, преподнося дары стране, которая мягко говоря этого не заслуживает.