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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буассон сломала ракетку после поражения от Наварро на US Open

Лоис Буассон эмоционально отреагировала на поражение от Эммы Наварро в первом круге US Open . Она уступила американке со счетом 6:7(8), 7:6(1), 3:6.

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