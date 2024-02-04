Правительство России не намерено передавать объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) полностью в государственную собственность.
Хуснуллин отверг возможность передачи объектов ЖКХ полностью в госсобственность
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Ну да, какой же чиновниктакого ранга отберет у своих же "собратьев" такие лакомые "черные дыры", главнейший источник обогащения всех (!) чиновников на местах?.. Это равносильно собственному расстрелу, без суда и следствия... Контроля за всем этим бардакоми нет, нормативы бетутся с потолка, и рост оплаты растет каждый год! И никто, ни царь, ни Бог, ни профсоюзы - нам здесь не помощники...
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17 час.
Бендер Задунайский
Кто бы сомневался , что Хуйснулин высказался бы в вопросе национализации "за". Все больше он напоминает вредителей из старых советских фильмов .
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16 час.
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