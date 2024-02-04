Хуснуллин отверг возможность передачи объектов ЖКХ полностью в госсобственность

Уя

Уфимцев я

Ну да, какой же чиновниктакого ранга отберет у своих же "собратьев" такие лакомые "черные дыры", главнейший источник обогащения всех (!) чиновников на местах?.. Это равносильно собственному расстрелу, без суда и следствия... Контроля за всем этим бардакоми нет, нормативы бетутся с потолка, и рост оплаты растет каждый год! И никто, ни царь, ни Бог, ни профсоюзы - нам здесь не помощники...