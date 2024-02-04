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Хуснуллин отверг возможность передачи объектов ЖКХ полностью в госсобственность

Хуснуллин отверг возможность передачи объектов ЖКХ полностью в госсобственность

Правительство России не намерено передавать объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) полностью в государственную собственность.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Ну да, какой же чиновниктакого  ранга отберет у своих же &quot;собратьев&quot; такие лакомые &quot;черные дыры&quot;, главнейший источник обогащения всех (!) чиновников на местах?.. Это равносильно собственному расстрелу, без суда и следствия... Контроля за всем этим бардакоми нет, нормативы бетутся с потолка, и рост оплаты растет каждый год! И никто, ни царь, ни Бог, ни профсоюзы - нам здесь не помощники...
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17 час.
Бендер Задунайский
Кто бы сомневался , что Хуйснулин высказался бы в вопросе национализации &quot;за&quot;. Все больше он напоминает вредителей из старых советских фильмов .
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16 час.

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