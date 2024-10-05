ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • sorsw
    Всё, пошла по рукам (или как там...) И уйти невозможно, и бНе выходите замуж...
  • Вера Федорова
    В то время, когда муж обеспечивает её и детей, она тратит свою зарплату на любовника. Таких называют "женщина праздни...Не выходите замуж...
  • radiofree
    В советские времена,так же можно было выкупить купе,ничего противоправного в этом нет.Люди домой уехать...

Успешная и без детей: почему мужчины не могут выдержать конкуренцию?

Успешная и без детей: почему мужчины не могут выдержать конкуренцию?

Фричайлд – осознанный отказ от материнства. Такие женщины свободны не только от хлопот о детях, а так же независимы, поскольку успешны в карьере и бизнесе.

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Комментарии
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В
Воробей
Совсем не с той точки зрения рассмотрена тема! Правильно рассматривать её нужно с точки зрения женственной природы. А та, исходя из опыта человечества, одобряет секс исключительно с мужем, которого она воспринимает как СИЛЬНОГО.  То есть,  такого, который способен обеспечить и защитить, её и потомство. И совершенно не важно, что данная женщина решила быть чайлдфри. Все равно, если женственная природа забраковала мужа  - как слабого, то она не позволит сколько-нибудь взаимоудовлетворительную практику супружеского секса. И сознательный уровень психики этой женщины тут практически не имеет никакого влияния, и права голоса. Суть в этой теме вовсе не в желательности &quot;равенства&quot;, как залога счастливой семейной жизни, а в необходимости НЕРАВЕНСТВА, с доминированием именно мужа, речь тут идёт о восприятии этого с точки зрения женственной природы, как дающем шанс на обретение счастья в длинной перспективе.
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