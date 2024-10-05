Успешная и без детей: почему мужчины не могут выдержать конкуренцию?

В

Воробей

Совсем не с той точки зрения рассмотрена тема! Правильно рассматривать её нужно с точки зрения женственной природы. А та, исходя из опыта человечества, одобряет секс исключительно с мужем, которого она воспринимает как СИЛЬНОГО. То есть, такого, который способен обеспечить и защитить, её и потомство. И совершенно не важно, что данная женщина решила быть чайлдфри. Все равно, если женственная природа забраковала мужа - как слабого, то она не позволит сколько-нибудь взаимоудовлетворительную практику супружеского секса. И сознательный уровень психики этой женщины тут практически не имеет никакого влияния, и права голоса. Суть в этой теме вовсе не в желательности "равенства", как залога счастливой семейной жизни, а в необходимости НЕРАВЕНСТВА, с доминированием именно мужа, речь тут идёт о восприятии этого с точки зрения женственной природы, как дающем шанс на обретение счастья в длинной перспективе.