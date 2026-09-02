Базу НАТО стерли в пыль: крупная поставка из Польши сгорела под Тернополем

В Тернопольской области в ночь на 2 сентября прогремела серия мощных взрывов. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.
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