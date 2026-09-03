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ВЕСТИ КРЫМ

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Александр Саенко назначен временно исполняющим обязанности Ленинского района

Александр Саенко назначен временно исполняющим обязанности Ленинского района

Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте. «Своей основной задачей на данном этапе считаю продолжение работы по обеспечению стабильной и слаженной деятельности администрации, а также оперативное решение актуальных вопросов жителей района»  .

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