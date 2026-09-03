Александр Саенко назначен временно исполняющим обязанности Ленинского района

Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте. «Своей основной задачей на данном этапе считаю продолжение работы по обеспечению стабильной и слаженной деятельности администрации, а также оперативное решение актуальных вопросов жителей района» .
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