Страна и люди

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7 абсурдных законов СССР, за которые любого могли посадить в тюрьму

7 абсурдных законов СССР, за которые любого могли посадить в тюрьму

В СССР в тюрьму можно было попасть за обмен валюты, переезд в другую страну или опоздание на работу. Поклонники СССР часто описывают его как страну-рай, в которой все были равны и исповедовали принцип «человек человеку друг, товарищ и брат».

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Виктор Шиховцев
И много опоздавших на работу и сидящих в тюрьме знал автор сего опуса?

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