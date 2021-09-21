7 абсурдных законов СССР, за которые любого могли посадить в тюрьму

В СССР в тюрьму можно было попасть за обмен валюты, переезд в другую страну или опоздание на работу. Поклонники СССР часто описывают его как страну-рай, в которой все были равны и исповедовали принцип «человек человеку друг, товарищ и брат».
В СССР в тюрьму можно было попасть за обмен валюты, переезд в другую страну или опоздание на работу. Поклонники СССР часто описывают его как страну-рай, в которой все были равны и исповедовали принцип «человек человеку друг, товарищ и брат».
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