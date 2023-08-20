Театр абсурда

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  • Малик Гумеров
    Сраный царизм , рабство  ... пришло на Русь только с Романовыми !        Какой нахрен собиратель ... ?   Романовы ста...СССР разрушили ко...
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    Какое самобичевание? Это автор данной статьи виноват в том, что наши шедевры не окупаются, а кинотеатры закрываются? ...«Кина не будет». ...
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СССР разрушили коммунисты?

СССР разрушили коммунисты?

Близится очередная годовщина событий, которые в отечественную историю вошли под названием августовского путча.

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Чей Крым, пидор?
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4 час.
Владимир Соловьев
ЦАРИЗМ В РОССИИ БЫЛ СОБИРАТЕЛЕМ ЗЕМЕЛЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ РОССИЯ СОСТОЯЛАСЬ КАК МОЩНОЕ ГОСУДАРСТВО И ТЫ РОДИЛСЯ БЛАГОДАРЯ ИМ. НО ЛЮДИ ОТРЕКЛИСЬ ОТ БОГА И ПРИШЁЛ САТАНА, НЕ САМ, ЕГО ПОЗВАЛИ.
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Сраный царизм , рабство  ... пришло на Русь только с Романовыми !        Какой нахрен собиратель ... ?   Романовы ставленники  европы .... , руская цивилизация их обрусила .... , увы не до конца ..... !    Поставленные на  завоевание Руси , ... частично обрусившись - решили сами править доставшимися им богатствами(кинули своих европейских хозяев - но концептуально  сами не были способны править , их глобально  все же курировали из запада - вели  нужными тропами !)  , насилуя народ , .... в конце  все равно предали и страну и народ !             &quot;НО ЛЮДИ ОТРЕКЛИСЬ ОТ БОГА И ПРИШЁЛ САТАНА&quot; - ИХ ОТРЕКЛИ !   Крещение Руси = есть первый геноцид народа Руси - начало войны на уничтожение руской цивилизации !     И эта война  продолжается и сегодня по всем фронтам !!!                               Руская цивилизация это материнская , и в ней  еще сохранились  основы - истоки - фундамент человеческого миропонимания и ценностей !      Пока жива руская цивилизация - мировой сатанизм руками запада не может прибрать к рукам весь мир !     Вот и идет война на полное уничтожение Руси-народа , тысячи и тысячи лет !     ГЛАВНЫЙ ФРОНТ ЭТОЙ ВОЙНЫ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ УМЫ КАЖДОГО !      Удастся врагу переформатировать умы - Русь-народ распластается у ног врага !       Уже 30 лет наших детей воспитывает враг(работает концепция - хочешь победить народ = воспитай его детей !) !   На сколько запаса прочности  еще хватит  Руси-народу ???   В УСЛОВИЯХ :     Во власти  и элитках  более 80 %  сидят  шавки - холопы врага !   Вслыло все дерьмо  и расселось во властные кресла ... !  Пока  даже хуже чем  было этого дерьма  с отречением царя !   Большевики справились !    Сегодня их нет .   И с кем  все дерьмо выгребать ?
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