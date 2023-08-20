СССР разрушили коммунисты?

МГ

Малик Гумеров

Сраный царизм , рабство ... пришло на Русь только с Романовыми ! Какой нахрен собиратель ... ? Романовы ставленники европы .... , руская цивилизация их обрусила .... , увы не до конца ..... ! Поставленные на завоевание Руси , ... частично обрусившись - решили сами править доставшимися им богатствами(кинули своих европейских хозяев - но концептуально сами не были способны править , их глобально все же курировали из запада - вели нужными тропами !) , насилуя народ , .... в конце все равно предали и страну и народ ! "НО ЛЮДИ ОТРЕКЛИСЬ ОТ БОГА И ПРИШЁЛ САТАНА" - ИХ ОТРЕКЛИ ! Крещение Руси = есть первый геноцид народа Руси - начало войны на уничтожение руской цивилизации ! И эта война продолжается и сегодня по всем фронтам !!! Руская цивилизация это материнская , и в ней еще сохранились основы - истоки - фундамент человеческого миропонимания и ценностей ! Пока жива руская цивилизация - мировой сатанизм руками запада не может прибрать к рукам весь мир ! Вот и идет война на полное уничтожение Руси-народа , тысячи и тысячи лет ! ГЛАВНЫЙ ФРОНТ ЭТОЙ ВОЙНЫ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ УМЫ КАЖДОГО ! Удастся врагу переформатировать умы - Русь-народ распластается у ног врага ! Уже 30 лет наших детей воспитывает враг(работает концепция - хочешь победить народ = воспитай его детей !) ! На сколько запаса прочности еще хватит Руси-народу ??? В УСЛОВИЯХ : Во власти и элитках более 80 % сидят шавки - холопы врага ! Вслыло все дерьмо и расселось во властные кресла ... ! Пока даже хуже чем было этого дерьма с отречением царя ! Большевики справились ! Сегодня их нет . И с кем все дерьмо выгребать ?