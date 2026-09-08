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Пять женских миров: абстракция, графика и поиски своего языка на выставке «Не только музы»

Пять женских миров: абстракция, графика и поиски своего языка на выставке «Не только музы»

До 4 октября в Галерее Анастасии Постригай проходит выставка «Не только музы», посвящённая искусству пяти художниц — представительниц неофициального искусства.

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