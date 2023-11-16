НСИС будет представлена в социальных медиа

АО «Национальная страховая информационная система» (100%-ная дочерняя компания Банка России, оператор АИС страхования) запускает свои страницы в основных социальных медиа для обмена мнениями, ответов на вопросы и обеспечения обратной связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)