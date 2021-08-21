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Пчелы против меда: о борьбе с коррупцией в России. Мой взгляд со стороны

Пчелы против меда: о борьбе с коррупцией в России. Мой взгляд со стороны

Независимый взгляд со стороны Вот, если кто-то думает,что в России не борются в коррупцией,то он ошибается.

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Александр
Ссылаться на лжеца и ворюгу Навального ни разу не комильфо.Докажи факт коррупции ,а потом визг поднимай.
Vasily Golov
Доказывает прокурор. Это дом пенсионера с социальной пенсией.Мало трудился легально.
Георгий Корнев
Не дело На... что то доказывать. Любой журналист накопал материал, что у чиновника не сходятся доходы с расходами, после этого прокуратура обязана провести проверку. Либо ход делу, либо привлечение писаки за клевету. На сколько мне известно на.. сидит не за клевету. По этой стать он не привлекался. Тогда, где прокурорские проверки? Ах да про сыновей птички можно почитать в вики.
Александр
Навального не раз привлекали за клевету.Все дела он проиграл.https://e-news.su/in-russia/330609-navalnyy-proigral-vse-sudy-geroyam-ego-rasledovaniy.html
Vasily Golov
Оцените этот дом.
Евгений Натесов
Это что, дом Леонтьева?
Vasily Golov
Можно и этот оценить
Vasily Golov
Можно и этот домик в горах
Vasily Golov
Этот известен.Среди владельцев нет президента,премьера,министра,крутого бизнесмена.
Семенков Александр
Власть коррумпированна и об этом все знают. О борьбе с коррупцией у Путина одна болтовня. Реально Президент НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ ИСКОРЕНИТЬ. НИЧЕГО!!! Интересно, ПОЧЕМУ???
Людмила Анисина
Вам бы Нобилевку,если лёгкое,рациональное и эффективнее предложите.Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны))
Олег Григорьев
Это "вжопуленинцы" и "навальнисты" об этом вякают, а Путин в борьбе с коррупцией за 20 лет сделал больше, чем в коммунисты за 70.
Vasily Golov
Мало сажают за коррупцию? Или маленький суды срок дают?Посажено более 40 чиновников разного уровня. ФБК не предоставил прокурору ни одного.Болдавня и только.
Георгий Корнев
ФБК (запрещённая в России) не входит в систему власти. Не её дело кого то прокурору предоставлять. А вот прокуратура. обязана была проверять информацию предоставленную этой организацией пока она была не запрещена. да что то не спешила.
РОМАН Молчанов
Если бы боролись ,то двадцать лет назад бы уж побороли.Борются с борцами,эт да,к сожалению.
Евгений Натесов
Ты тупой? 20 лет назад милиция и бандиты были одно целое.
Vasily Golov
Список арестованных и осуждненных.Юрченко Василий.Денин Николай,Нелидов Андрей,Хорошавин Александр.Гайзер Вячеслав.Белых Никита,Чернов Алексей,Лукоянов Вадим,Иванов Александр, Игнатович Сергей,Тугарин Сергей.Куликов Дмитрий,Кабанов Андрей,Чужбинкин Андрей,Калугина Марина.Бухтояров Александр,Шалмуев Арнольд,Андреев Дмитрий,Трубицын Андрей,Князев Алексей. Митрофанов Павел,Сандаков Николай,Даниленко Ростислав, Проходцев Дмитрий,Кривошеев Сергей,Ковзель Игорь, Шамбир Василий. Уголовные дела в отношении глав городов и городских администраций в населенных пунктах с населением более 100 тыс. человек (2012-2016). Список из 167 фамилий.
Vasily Golov
Это было в 90-е годы.ОПГ утром докладывал дежурному УМВД области о происшествиях. Еще финансовые пирамиды приносили в бюджет региона живые деньги,а не взаимозачет.
Александр
Борются уже сотни лет по всему миру.Пока никто её не победил.
Евгений Натесов
А в нулевых это исчезло?
Vasily Golov
Главное борьба и посадки.США взяток нет,есть законное получение денег за лоббизм.Нет коррупции среди врачей и учителей.Это подарок от чистого сердца. Коррупция была,есть и будет навсегда.
Виктор Борисов
Борьба пчел с медом...
Елена Козлова
Картинок в интернете немеряно, любую бери - что так мало-то? Vasily Golov, тупее нельзя? Ведь не будет печенек?
Николай Зайчиков
Это не борьба и не закрытие борделя , а перестановка кроватей в нем.
grainvn
Только они не трудяги-пчелы, а кровососущие трутни!
Александр Кондаков
если писаку поставить на их место, то и его родственники МГНОВЕННО станут миллиардерами, так устроен наш мир!!!!!
Евгений Натесов
grainvn трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений МакЛауд
эт точно, путин за двадцать лет сделал так, что рядовые полковники тоннами баблосы по хатам хомячут.
Леонид Попивняк
.....очередная говностатейка от безымянного авторишки.....)))))....а у Навального в Монако особняк в восемь этажей.....))))))....чес слово))))))
Георгий Корнев
В детстве смотрел номер на эстраде "борьба нанайских мальчиков" Борьба с коррупцией сильно её напоминает.
Василий
Дочка Шойгу за прошлый год на гос.поставках "заработала" больше миллиарда рубликов, ну просто супер талантливая дочка.
Леонид Попивняк
......инфа от Навального????)))))) Вася....проверь доходы Рашкина....)))))
Василий
Можешь считать как хочешь, но это данные из инета, в открытом доступе.
Леонид Попивняк
...Василий!...Вы серьёзно верите всему что пишут в инете???)))).....нууууу....))))....ваш доход за прошлый год 32 миллиона долларов....данные в открытом доступе...))....о чём стон???))))))
Александр Денисов
Воруют, су*и, как не в себя.

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