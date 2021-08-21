Пчелы против меда: о борьбе с коррупцией в России. Мой взгляд со стороны

Любопытно, однакоПолитикаПчелы против меда: о борьбе с коррупцией в России. Мой взгляд со стороны Независимый взгляд со стороны Вот, если кто-то думает,что в России не борются в коррупцией,то он ошибается.Вернуться к статье3511НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрСсылаться на лжеца и ворюгу Навального ни разу не комильфо.Докажи факт коррупции ,а потом визг поднимай.VGVasily GolovДоказывает прокурор. Это дом пенсионера с социальной пенсией.Мало трудился легально.Георгий КорневНе дело На... что то доказывать. Любой журналист накопал материал, что у чиновника не сходятся доходы с расходами, после этого прокуратура обязана провести проверку. Либо ход делу, либо привлечение писаки за клевету. На сколько мне известно на.. сидит не за клевету. По этой стать он не привлекался. Тогда, где прокурорские проверки? Ах да про сыновей птички можно почитать в вики.АлександрНавального не раз привлекали за клевету.Все дела он проиграл.https://e-news.su/in-russia/330609-navalnyy-proigral-vse-sudy-geroyam-ego-rasledovaniy.htmlVGVasily GolovОцените этот дом.Евгений НатесовЭто что, дом Леонтьева?VGVasily GolovМожно и этот оценитьVGVasily GolovМожно и этот домик в горахVGVasily GolovЭтот известен.Среди владельцев нет президента,премьера,министра,крутого бизнесмена.Семенков АлександрВласть коррумпированна и об этом все знают. О борьбе с коррупцией у Путина одна болтовня. Реально Президент НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ ИСКОРЕНИТЬ. НИЧЕГО!!! Интересно, ПОЧЕМУ???Людмила АнисинаВам бы Нобилевку,если лёгкое,рациональное и эффективнее предложите.Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны))ОГОлег ГригорьевЭто "вжопуленинцы" и "навальнисты" об этом вякают, а Путин в борьбе с коррупцией за 20 лет сделал больше, чем в коммунисты за 70.VGVasily GolovМало сажают за коррупцию? Или маленький суды срок дают?Посажено более 40 чиновников разного уровня. ФБК не предоставил прокурору ни одного.Болдавня и только.Георгий КорневФБК (запрещённая в России) не входит в систему власти. Не её дело кого то прокурору предоставлять. А вот прокуратура. обязана была проверять информацию предоставленную этой организацией пока она была не запрещена. да что то не спешила.РОМАН МолчановЕсли бы боролись ,то двадцать лет назад бы уж побороли.Борются с борцами,эт да,к сожалению.Евгений НатесовТы тупой? 20 лет назад милиция и бандиты были одно целое.VGVasily GolovСписок арестованных и осуждненных.Юрченко Василий.Денин Николай,Нелидов Андрей,Хорошавин Александр.Гайзер Вячеслав.Белых Никита,Чернов Алексей,Лукоянов Вадим,Иванов Александр, Игнатович Сергей,Тугарин Сергей.Куликов Дмитрий,Кабанов Андрей,Чужбинкин Андрей,Калугина Марина.Бухтояров Александр,Шалмуев Арнольд,Андреев Дмитрий,Трубицын Андрей,Князев Алексей. Митрофанов Павел,Сандаков Николай,Даниленко Ростислав, Проходцев Дмитрий,Кривошеев Сергей,Ковзель Игорь, Шамбир Василий. Уголовные дела в отношении глав городов и городских администраций в населенных пунктах с населением более 100 тыс. человек (2012-2016). Список из 167 фамилий.VGVasily GolovЭто было в 90-е годы.ОПГ утром докладывал дежурному УМВД области о происшествиях. Еще финансовые пирамиды приносили в бюджет региона живые деньги,а не взаимозачет.АлександрБорются уже сотни лет по всему миру.Пока никто её не победил.Евгений НатесовА в нулевых это исчезло?VGVasily GolovГлавное борьба и посадки.США взяток нет,есть законное получение денег за лоббизм.Нет коррупции среди врачей и учителей.Это подарок от чистого сердца. Коррупция была,есть и будет навсегда.Виктор БорисовБорьба пчел с медом...Елена КозловаКартинок в интернете немеряно, любую бери - что так мало-то? Vasily Golov, тупее нельзя? Ведь не будет печенек?Николай ЗайчиковЭто не борьба и не закрытие борделя , а перестановка кроватей в нем.GgrainvnТолько они не трудяги-пчелы, а кровососущие трутни!Александр Кондаковесли писаку поставить на их место, то и его родственники МГНОВЕННО станут миллиардерами, так устроен наш мир!!!!!Евгений Натесовgrainvn трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений МакЛаудэт точно, путин за двадцать лет сделал так, что рядовые полковники тоннами баблосы по хатам хомячут.Леонид Попивняк.....очередная говностатейка от безымянного авторишки.....)))))....а у Навального в Монако особняк в восемь этажей.....))))))....чес слово))))))Георгий КорневВ детстве смотрел номер на эстраде "борьба нанайских мальчиков" Борьба с коррупцией сильно её напоминает.ВВасилийДочка Шойгу за прошлый год на гос.поставках "заработала" больше миллиарда рубликов, ну просто супер талантливая дочка.Леонид Попивняк......инфа от Навального????)))))) Вася....проверь доходы Рашкина....)))))ВВасилийМожешь считать как хочешь, но это данные из инета, в открытом доступе.Леонид Попивняк...Василий!...Вы серьёзно верите всему что пишут в инете???)))).....нууууу....))))....ваш доход за прошлый год 32 миллиона долларов....данные в открытом доступе...))....о чём стон???))))))Александр ДенисовВоруют, су*и, как не в себя.Комментировать
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