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Хавбек «Монако» Головин сравнил зарплаты в России и Франции

Хавбек «Монако» Головин сравнил зарплаты в России и Франции

Полузащитник французского футбольного клуба «Монако» Александр Головин ответил на слова игрока петербургского «Зенита» Андрея Мостового о том, что заработок в Российской премьер-лиге превышает зарплаты в Лиге 1 Франции, сообщает «Газета.

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