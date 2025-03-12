Сырский уволил причастного к убийствам в Курской области генерал Красильникова

Главком ВСУ Александр Сырский дал приказ уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), причастного к преступлениям ВСУ в Курской области.
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