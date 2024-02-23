Песков: Москва выяснит у Еревана значение заявлений Пашиняна об ОДКБ

РИА Новости/Сергей Карпухин Москва намерена выяснить у Еревана, что значат заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о приостановке Арменией своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в пятницу, 23 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.