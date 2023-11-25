Сбежавшую из России Чулпан Хаматову выгнали из ресторана в Риге за русскую речь

Официант отказался обслуживать актрису, а другие посетители попросили уйти.Актрису Чулпан Хаматову, которая в эмиграции не устает поливать грязью Россию, выгнали из ресторана в Риге за разговор на русском языке.
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