"Красцветмет" выкупил российскую дочку Thyssenkrupp Industrial Solutions AG Как следует из данных ЕГРЮЛ, ОАО "Красноярский завод цветных металлов им.
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"Красцветмет" выкупил российскую дочку Thyssenkrupp Industrial Solutions AG Как следует из данных ЕГРЮЛ, ОАО "Красноярский завод цветных металлов им.