Группа "Курара" отложила концерты на юге России из-за непредвиденных обстоятельств

Музыкальная группа "Курара" из Екатеринбурга была вынуждена отложить часть своих концертов в России. Это решение было принято в связи с обстоятельствами, которые не зависят ни от самих музыкантов, ни от организаторов, ни от поклонников.
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