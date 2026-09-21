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Прокуратура помогла жительнице Новороссийска добиться пособий по рождению и воспитанию ребёнка

Прокуратура помогла жительнице Новороссийска добиться пособий по рождению и воспитанию ребёнка

Гражданка 11 раз подавала заявления на выплаты, но все попытки оказались безрезультатными.21 сентября.

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