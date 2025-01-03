Эффект от возможного повышения возраста мобилизации на территории Украины объяснили

Военный эксперт Дандыкин: повышение возраста мобилизации не поможет Украине Повышение возраста мобилизации не поможет Киеву получить преимущество в зоне боевых действий, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
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