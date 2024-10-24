Театр абсурда
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Театр абсурда

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Очередная хохлошляпа...

Очередная хохлошляпа...

На  днях пан   Царьов соврамши  написал  сам  себе     такое  жалостливое  письмо,  шо  плакало  полтелеграмма   опубликовал   письмо,  якобы  написанное  ему  каким-то  украинцем.

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