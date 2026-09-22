Счастливого пути! Здравоохранение отправляют в города и веси

В Росстате сообщили, что в первом полугодии 2026 года в медучреждениях и организациях социальной сферы были сокращены 4,2 тыс.
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