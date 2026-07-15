Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Foreign Policy: Рютте и Карни спорят о расходах НАТО и будущем альянса

Foreign Policy: Рютте и Карни спорят о расходах НАТО и будущем альянса

Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Канады Марк Карни спорят о приоритетах в расходах альянса. Рютте предлагает убедить США не ослаблять участие в НАТО, а Карни ориентируется на развитие собственного потенциала стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии