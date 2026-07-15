Foreign Policy: Рютте и Карни спорят о расходах НАТО и будущем альянса

Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Канады Марк Карни спорят о приоритетах в расходах альянса. Рютте предлагает убедить США не ослаблять участие в НАТО, а Карни ориентируется на развитие собственного потенциала стран.
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