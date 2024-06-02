Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку

Украинские войска в воскресенье, 2 июня, выпустили одну ракету из РСЗО по городу Макеевка в ДНР. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.