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Риелтор Фёдор Пешков Москва

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ЖК «MITTE»: когда стиль становится адресом.

ЖК «MITTE»: когда стиль становится адресом.

Иногда мы в команде задаём себе вопрос: а как выглядело бы идеальное жилье для человека, который сам стал эпохой? И однажды в нашем воображении появилась Марлен Дитрих — холодная, безупречная, с тем самым взглядом, в котором одновременно читаются сила и тайна.

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