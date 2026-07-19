ЖК «MITTE»: когда стиль становится адресом.

Иногда мы в команде задаём себе вопрос: а как выглядело бы идеальное жилье для человека, который сам стал эпохой? И однажды в нашем воображении появилась Марлен Дитрих — холодная, безупречная, с тем самым взглядом, в котором одновременно читаются сила и тайна.